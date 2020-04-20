В Апатитах водитель с президентскими связями попался пьяным за рулем
Вечером 18 апреля госавтоинспекторы задержали на проспекте Сидоренко в Апатитах Chevrolet Lanos, за рулем которого сидел максимально не трезвый водитель. Алкотестер обнаружил в литре воздуха, выдыхаемого мужчиной, более миллиграмма паров этилового спирта.
- Северянин спокойно отнесся к случившейся проверке, подписал все документы и не стал спорить с тем, что он пьян. Однако заявил, что суд все равно не лишит его водительских прав, так как он знаком с главой МВД России Владимиром Колокольцевым и президентом страны Владимиром Путиным, - сообщает портал «ХибИнформБюро».
Тем не менее, даже такие большие связи не уберегли иномарку от платной стоянки — водителю пришлось попрощаться со своей «ласточкой», когда ту погрузили на эвакуатор.
Напомним: житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере. Хитрому автовладельцу теперь светит до одного года лишения свободы.
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