2020-04-20T11:43:59+03:00
Общество

В Апатитах водитель с президентскими связями попался пьяным за рулем

Мужчина утверждал, что лично знаком с Владимиром Путиным и главой МВД России
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчине пришлось попрощаться со своей "ласточкой".Мужчине пришлось попрощаться со своей "ласточкой".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером 18 апреля госавтоинспекторы задержали на проспекте Сидоренко в Апатитах Chevrolet Lanos, за рулем которого сидел максимально не трезвый водитель. Алкотестер обнаружил в литре воздуха, выдыхаемого мужчиной, более миллиграмма паров этилового спирта.

- Северянин спокойно отнесся к случившейся проверке, подписал все документы и не стал спорить с тем, что он пьян. Однако заявил, что суд все равно не лишит его водительских прав, так как он знаком с главой МВД России Владимиром Колокольцевым и президентом страны Владимиром Путиным, - сообщает портал «ХибИнформБюро».

Тем не менее, даже такие большие связи не уберегли иномарку от платной стоянки — водителю пришлось попрощаться со своей «ласточкой», когда ту погрузили на эвакуатор.

Напомним: житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере. Хитрому автовладельцу теперь светит до одного года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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