На ямочный ремонт в семи муниципалитетах из бюджета Мурманской области выделят около 30 миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T09:24:26+03:00

Кое-где в Мурманской области ремонт уже начался. Фото: Алексей ФОКИН

При условии быстрого и качественного выполнения работ

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Конечно, из-за повальной самоизоляции вскрывшиеся после зимы ямы на дорогах Мурманской области отошли на второй план, но никуда не делись. В некоторых муниципалитетах ремонт уже начался, но идет он медленно из-за неблагоприятных погодных условий.

- Оленегорск, Кандалакша, Апатиты, Зеленоборский, Кильдинстрой, Ковдорский, Печенгский и Ловозерский районы подали заявки на дополнительные средства для проведения ямочного ремонта, - доложил министр транспорта Мурманской области Артем Гришин.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение выделить около 30 миллионов рублей на эти цели. Деньги получат все, за исключением Оленегорска, где власти собрались отремонтировать разбитую большегрузами улицу в рамках ямочного ремонта.

- Принципиально важно, чтобы ремонт был сделан быстро и качественно. Напоминаю: никаких кирпичей. Пусть дороже, но зато надежнее, - подчеркнул глава региона.

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