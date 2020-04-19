В Мурманске из горящей квартиры спасли двух человек

19 Апр 2020 2020-04-19T19:45:51+03:00

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Светлый праздник Пасхи в столице Заполярья ознаменовался ЧП. В одной из квартир в доме №46/2 по улице Чумбарова-Лучинского вспыхнул пожар.

- Горит квартира на втором этаже. Площадь пожара – 20 квадратных метров. Произошел выброс пламени на балкон квартиры на третьем этаже, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Подоспевшие пожарные спасли из горящей квартиры двух человек, один из которых был госпитализирован. Кроме того, огнеборцы эвакуировали других жильцов задымленного подъезда – всего 17 человек. Тушение пожара в жилом доме продолжается.

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