2020-04-18T12:19:45+03:00
Общество

В Мурманскстате подсчитали стоимость пасхального стола в Заполярье

Христианский праздник обойдется жителям Мурманской области примерно в 3 тысячи рублей
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянам придется раскошелиться. Фото: МурманскстатСеверянам придется раскошелиться. Фото: Мурманскстат
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Уже в это воскресенье наступит светлый праздник Пасхи. И без куличей и яиц тут не обойтись. В честь этого дня в Мурманскстате подсчитали, какую сумму нужно оставить в магазине, чтобы накрыть пасхальный стол. И согласно официально статистике, христианское торжество северянам влетит в копеечку, а именно в чуть более 3 тысяч рублей.

В список продуктов, которые нужно прикупить к застолью, вошли говядина, сливочное масло, сахар, молоко, куриное мясо, яйца, жирный творог, свинина, сыр, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия. Цена каждого товара рассчитывалась за килограмм, поэтому итоговая стоимость праздничного стола на Пасху для каждой семьи может быть как значительно меньше, так и больше.

Напомним: стало известно, где освятить куличи на Пасху в Мурманской области, как пройдут службы и обращение митрополита. Из-за коронавируса православный праздник в Мурманске пройдет в особом режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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