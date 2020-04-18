2020-04-18T01:00:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 апреля 2020 года: 324 зараженных, 27 выздоровевших и 1 умерший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 18 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус продолжает захватывать заполярные города.Коронавирус продолжает захватывать заполярные города.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока коронавирус решил больше не пугать северян двукратным увеличением количества зараженных. Однако прироста заболевших избежать все-таки не удается. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на шесть человек.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе 324 зараженных, 27 выздоровевших, 1 умерший, у 16 человек поставлен предварительно положительный диагноз.

Правда, на общую картину рейтинга заболеваемости в Заполярье это практически не повлияло. Абсолютное лидерство удерживает Кольский район, где количество заболевших выросло до 231 человека. На втором месте – Апатитско-Кировская агломерация с 58 случаями COVID-19. В Мурманске, который занимает третью позицию рейтинга, ситуация за сутки не изменилась – по-прежнему 11 зараженных. Под контролем ситуация находится и в других городах: в Заполярном – 8 заболевших, ЗАТО Александровск – 9, Мончегорске и Североморске – по два, Кандалакше – один. Правда, теперь к ним присоединились и Полярные Зори, где выявлен один случай коронавируса.

Несмотря на выросшее количество пациентов с коронавирусом, которых врачи смогли поставить на ноги, в больницах остаются 296 человек с подтвержденным диагнозом. Также в стационарах проходят лечения по эпидпоказаниям 136 человек с ОРВИ. 420 северян находятся на самоизоляции, 742 – на обсервации и 9 – с нее сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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