Кандалакша оказалась по уши в мусоре

17 Апр 2020 2020-04-17T15:59:19+03:00

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В Кандалакше на днях случилась мусорная катастрофа – местным жителям почти всех микрорайонов города стало некуда выбрасывать пакеты с отходами. Контейнеры были переполнены доверху, а площадки вокруг них заполнены мусором, который уже начали растаскивать бродячие собаки. Почему возникла проблема с вывозом твердых коммунальных отходов, «КП» рассказал замдиректора мурманского филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов.

- Ситуация не форсмажорная, с ней уже разобрались. Коллапс произошел из-за поломки техники у компании «КПК», которая занимается вывозом мусора. Из-за того, что машин не хватало, а предприятие убирает территорию по всей Кандалакше, то возникли временные затруднения. Сейчас технику уже починили, все площадки расчистили, мусор утилизировали, чему поспособствовали и местные власти, - сообщил Виталий Измайлов.

В АО «Управление отходами» напоминают, что северянам также нужно заботиться о правильной, компактной утилизации мусора, чтобы контейнеры не заполнялись со скоростью света. Например, стоит ломать коробки на части, сдувать воздух из бутылок.

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