2020-04-17T15:31:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Мурманске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать

Из-за коронавируса Пасха в Мурманске пройдет в особом режиме
Елена МОЛОДЦОВА
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Пасха будет, но в особом режиме.Пасха будет, но в особом режиме.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Коронавирус внес свои коррективы и в празднование Пасхи. Напомним: количество заболевших в Заполярье перевалило за три сотни человек, а массовые мероприятия только подольют масла в огонь.

- Мы понимаем всю серьезность ситуации. Отмечу, что преобладающее большинство прихожане воздерживаются от активного посещения храмов. Есть предчувствие, что Пасха пройдет спокойно, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Мы не можем прекратить полностью службы. Священники будут молиться всегда и в любой обстановке. Всех остальных призываю воздержаться от посещения праздничной службы.

Конечно, тех, кто решит посетить пасхальное богослужение, не прогонят. Чтобы избежать большой концентрации верующих в храмах, отслужат две праздничные литургии ночью и утром в воскресенье. Владыка Митрофан ночью возглавит пасхальную службу в Свято-Никольском соборе, а после крестного хода - в Спасе на Водах.

Прихожане, решившие прийти на богослужение, должны соблюдать меры предосторожности: быть в масках и не приближаться друг к другу ближе чем на 1,5 метра. Для этого будет организована аудиотрансляция службы на территории при храмах.

Впервые в Мурманске телеканал «Арктик-ТВ» проведет прямую трансляцию пасхальной службы из Свято-Никольского кафедрального собора. Начало эфира ориентировочно в 23.15 18 апреля.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

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Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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