Завершены поиски 16-летней девочки из Туломы в белых кроссовках

17 Апр 2020 2020-04-17T10:51:20+03:00

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С 14 апреля переволновавшиеся родители искали 16-летнюю Маргариту Ганину. Девушка ушла из дома, который находится в Туломе, и след ее простыл. Несколько дней было не известно, где же она пропадает. К счастью, спустя двое суток, юную северянку нашли, целую и невредимую.

- Огромная материнская благодарность всем, кто содействовал в поиске. Маргарита вернулась домой, жива и здорова, - написали в группе поисково-спасательного отряда «МурманСпас» в соцсетях родные девочки.

Как выяснилось, криминал в уходе жительницы Туломы никак замешан не был.

- Информации о совершенных преступлений в отношении несовершеннолетней не имеется, - уточнила «КП» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Где же именно пропадала девушка пару дней – не уточняется.

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 19-летнего Валентина Шемякина, который бесследно исчез еще 5 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU