2020-04-17T09:20:46+03:00
Коронавирус Covid-19

#окнаПасхи: Жителям Мурманской области предлагают зажечь свечу и поставить на окно в ночь на великий православный праздник

Огоньки будут символизировать единство верующих во время эпидемии коронавируса
Елена МОЛОДЦОВА
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Свечи в окнах объединят верующих, которые не могут собраться вместе на Пасху.Свечи в окнах объединят верующих, которые не могут собраться вместе на Пасху.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главный способ борьбы с коронавирусом, который гуляет по миру в целом и Мурманской области в частности – разобщение. Вот уже третью неделю северян просят оставаться дома и минимизировать свои контакты. Делать это становится все сложнее, не говоря уже о том, что уже в этом воскресенье православные отпразднуют Пасху.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан уже призвал прихожан сосредоточиться на домашней молитве и не посещать храмы даже в этой великий праздник. Тем не менее, в Светлое Христово Воскресенье у верующих есть шанс показать, что даже будучи разделенными, они едины в своей вере.

- Давайте в Пасхальную ночь с субботы на воскресенье в полночь зажжем дома свечу, лампаду или лампу со свечой, которую обычно носим на Крестный ход, и поставим ее на окно – так мы увидим друг друга и покажем остальным людям: где Бог – там всегда есть надежда и радость! "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его", - объявил акцию #окнаПасхи православный журнал «Фома».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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