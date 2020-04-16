2020-04-16T18:00:15+03:00
Общество

В Туломе пропала 16-летняя девочка в белых кроссовках

Маргариту Ганину ищут с 14 апреля
Наталья ЛОБАНОВА
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Девушка как в воду канула. Фото: "МурманСпас"Девушка как в воду канула. Фото: "МурманСпас"
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В Мурманской области снова пропадают подростки. Только неделю назад искали двух девочек из Мурманска и Дровяного, которые спустя несколько дней вернулись домой к разволновавшимся родителям. На этот раз без вести пропала 16-летняя Маргарита Ганина из Туломы. Девушка ушла из дома 14 апреля и с тех пор ее местонахождение не известно, на связь не выходит.

Юная северянка была одета в куртку цвета «хаки», черные брюки и белые кроссовки. Об особых приметах Маргариты не сообщается.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей жительнице Туломы или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: в Мурманске с пятого февраля повсюду ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который не вернулся домой от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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