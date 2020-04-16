Как и где можно освятить куличи в Мурманске в период коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T17:14:01+03:00

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Коронавиурс короанвирусом, но жизнь на этом не останавливается. До светлого праздника Пасхи осталось всего несколько дней, и, конечно, верующих волнует вопрос, как и где можно освятить куличи и пасхальную снедь в период обязательной самоизоляции.

Во-первых, сделать это можно самостоятельно и в домашних условиях. На это есть благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо с воскре се из ме ртвых, сме ртию смерть попра в, и су щим во гробе х живо т дарова в», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - дает инструкцию сайт Русской Православной Церкви.

Во-вторых, это можно сделать вполне традиционным способом в храме. Несмотря на убедительную просьбу не посещать праздничные службы, прихожан из церкви никто не выгонит.

- На территории возле храмов будут поставлены столы для куличей и пасхальной снеди. Чтобы избежать скопления людей, это процесс будет происходить непрерывно. Тем не менее, просим прихожан соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра, - говорят в Мурманской митрополии.

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