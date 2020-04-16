Жителя Мурманска высадили с поезда в Петрозаводске, где он украл велосипед ради покупки алкоголя

16 Апр 2020 2020-04-16T16:57:41+03:00

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Занимательная история произошла не так давно в Петрозаводске. Мурманчанин ехал на заработки в Москву, но в карельской столице его высадили с поезда за распитие спиртного. Недолго думая, он пустился во все тяжкие - снала продал телефон и вещи для покупки алкоголя. На улице 41-летний северянин познакомился с петрозаводчанином, который на время предложил ему ночлег. Через несколько дней гостя попросили удалиться.

- Мужчина вспомнил, что в общем коридоре дома стоит велосипед и попросил у нового знакомого кусачки. С помощью инструмента он избавился от противоугонных тросов и похитил чужой транспорт. Мурманчанин продал его прохожему на улице за тысячу рублей, а вырученные деньги все также потратил на алкоголь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Карелии.

В итоге, в полицию обратилась 45-летняя хозяйка велосипеда, который стоил целых 13 тысяч рублей.

На северянина завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас ранее судимый мужчина находится под арестом. Мурманчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU