Житель Мурманской области привез из другого региона присосавшегося клеща

16 Апр 2020 2020-04-16T16:05:28+03:00

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Мало людям проблем с коронавирусом, так на них еще и клещи нападают. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области с начала весны отслеживает, как часто северянам приходится обращаться в медучреждения из-за атак этих членистоногих. Пока что выявлен только один случай.

- По состоянию на 15 апреля зарегистрировано одно обращение жителя области по поводу присасывания клеща. Произошло это в Тульской области. Заболеваний инфекциями, которые могут передавать клещи, у пациента не нашли, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что Мурманской области не свойственен клещевой вирусный энцефалит, но выезжая на отдых в другие регионы, северяне подвергаются риску быть укушенными клещами, которые являются переносчиками многих опасных для человека заболеваний.

Самой надёжной мерой профилактики является вакцинация, прививки проводятся круглый год. Кроме того, стоит носить одежду, которая не позволит клещам попасть на кожу, а также применять репелленты для обработки кожных покровов.

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ИСТОЧНИК KP.RU