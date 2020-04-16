2020-04-16T15:33:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал до 2,6 баллов

Все меньше северян сидят по домам
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянам стоит чаще бывать дома, чем на улице. Фото: скринСеверянам стоит чаще бывать дома, чем на улице. Фото: скрин
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В последнее время индекс самоизоляции в Мурманске только падает. Северяне устали сидеть дома, а стали подвергать себя и других людей риску подхватить коронавирус. В начале этой недели рейтинг заполярной столицы понизился до с 3.9 до 2,7 баллов, а теперь он стал еще меньше и на 16 апреля составил 2,6 баллов. Согласно данным «Яндекс.Карт» на улицах города много людей. Еще чуть-чуть и значок соблюдения самоизоляции у областного центра превратится из оранжевого в красный.

Как уже ранее говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, мурманчане стали халатнее относится к вынужденным ограничительным мерам. Многие стали возвращаться к привычному образу жизни, что может привести к плачевным последствиям. Сейчас главное – быть дома ради безопасности себя и всех вокруг.

Из крупных городов России лучше всего с режимом самоизоляции справляются в Хабаровске и Владивостоке (по 4,2 балла), а также в Петропавловске-Камчатском (4,6 баллов). Хуже всего сидят по домам в Челябинске и Самаре (по 2,1). А все рекорды по безответственности побил Белгород с результатом в 1,6 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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