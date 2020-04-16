2020-04-16T14:56:47+03:00
Происшествия

Жителя Мурманска, который обокрал букмекерскую контору, отправили под суд

Мужчина замаскировался и похитил 380 тысяч «наличкой», угрожая кассиру расправой
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянина ждет до 12 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по МОСеверянина ждет до 12 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по МО
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32-летний мурманчанин не смог ускользнуть от правосудия, когда грабил букмекерскую компанию в Первомайском районе заполярной столицы. 29 мая мужчина замаскировался при помощи маски и куртки с капюшоном и ворвался в офис, где принимают ставки. Злоумышленник напал на двух девушек-кассиров, и угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, потребовал деньги. Сотрудница организации, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала мужчине всю имеющуюся в кассе наличность, а именно 380 тысяч рублей.

- Злоумышленник, получив деньги, поскорее скрылся с места преступления. 24 июля его нашли и задержали сотрудники уголовного розыска и в этот же день ему предъявили обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину может ожидать до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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