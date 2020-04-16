Туроператоры предлагают россиянам поездки в Мурманск вместо отдыха заграницей

16 Апр 2020 2020-04-16T14:02:42+03:00

Летом на север? Почему бы и нет! Фото: Олег Филонок

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Отдохнуть в других странах сейчас не представляется возможным. Зато по нашей необъятной Родине – вполне. Федеральные туроператоры об этой "золотой жиле" не забывают, и расширяют ассортимент туров по России. Появилось больше предложений по южным курортам и различным экскурсионным поездкам внутри страны.

Российские туркомпании предлагают отправится в отпуск в Крым, Краснодарский край и Абхазию. Кроме того, значительно выросло предложение по экскурсионным турам в регионах Северо-Запада, Северного Кавказа, Алтая, Сибири и Дальнего Востока.

- В предложениях одного из московских туроператоров появилось множество туров по внутренним направлениям. Это программы по Карелии, туры на Алтай и Байкал, Калининград, Мурманск и Архангельск, Санкт-Петербург и Казань, Восточную Сибирь, а также на побережье Краснодарского края и Крыма, - сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

А вот захотят ли россияне ехать летом к нам на север - это уже другой вопрос. Но как говорится, на безрыбье и рак рыба.

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