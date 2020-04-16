2020-04-16T13:26:28+03:00
75 лет Великой Победы

В Мурманске пройдут репетиции полетов авиатехники к 75-летию Победы

Самолеты и вертолеты будут оттачивать в небе пируэты до 7 мая
Наталья ЛОБАНОВА
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Тренировки авиатехники проводятся с 11 до 18 часов. Фото: правительство МОТренировки авиатехники проводятся с 11 до 18 часов. Фото: правительство МО
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Совсем скоро всех нас ждет важная круглая дата – 75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Состоятся ли праздничные мероприятия по этому случаю 9 мая, или их перенесут на более поздний срок из-за коронавируса, пока не ясно. Однако, самолеты и вертолеты Северного флота уже начали тренировки в небе, чтобы подготовиться к торжественному демонстрационному полету авиатехники в День Победы, который пройдет в Мурманске.

16 апреля (резерв 17 апреля) начнутся частные репетиции. 21 апреля (резерв 22 апреля) и 24 апреля (резерв 25 апреля и 30 апреля) – общие тренировки.

Подготовка к главному полету будет проводиться с 11 до 18 часов. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

Время и место демонстрационных полетов, которые пройдут 9 мая, уточняется. Показывать мощь авиационной техники на День Победы будут вертолет Ка-27, два вертолета Ми-8, самолет Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-25утг, два самолета Су-33, два самолета МиГ-29К. два самолета Су-24м и два самолета МиГ-31бм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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