В Мурманске пройдут репетиции полетов авиатехники к 75-летию Победы

16 Апр 2020 2020-04-16T13:26:28+03:00

Самолеты и вертолеты будут оттачивать в небе пируэты до 7 мая

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро всех нас ждет важная круглая дата – 75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Состоятся ли праздничные мероприятия по этому случаю 9 мая, или их перенесут на более поздний срок из-за коронавируса, пока не ясно. Однако, самолеты и вертолеты Северного флота уже начали тренировки в небе, чтобы подготовиться к торжественному демонстрационному полету авиатехники в День Победы, который пройдет в Мурманске.

16 апреля (резерв 17 апреля) начнутся частные репетиции. 21 апреля (резерв 22 апреля) и 24 апреля (резерв 25 апреля и 30 апреля) – общие тренировки.

Подготовка к главному полету будет проводиться с 11 до 18 часов. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

Время и место демонстрационных полетов, которые пройдут 9 мая, уточняется. Показывать мощь авиационной техники на День Победы будут вертолет Ка-27, два вертолета Ми-8, самолет Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-25утг, два самолета Су-33, два самолета МиГ-29К. два самолета Су-24м и два самолета МиГ-31бм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей. А по 50 тысяч получат труженики тыла и бывшие узники фашизма (Подробности)

В Мурманской области на хребте Муста-Тунтури завершилась суровая патриотическая экспедиция. Участники 4-дневного похода почтили память героев Великой Отечественной войны [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU