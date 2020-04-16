2020-04-16T13:57:51+03:00
Происшествия

Жителя Умбы, который зарубил знакомую топором из-за бутылки водки, ждет 8 лет в колонии строгого режима

Тело северянки на кухне нашел местный житель, который зашел к ней в гости
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Виновность северянина была доказана. Фото: СУ СКР по МОВиновность северянина была доказана. Фото: СУ СКР по МО
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61-летней житель Умбы сможет погулять на свежем воздухе еще очень нескоро. И дело тут совсем не в самоизоляции и коронавирусе. В декабре прошлого года мужчина убил приятельницу, с которой распивал спиртное у нее дома на улице Совхозной. В какой-то момент женщина начала убирать бутылку водки в холодильник, мужчина разозлился, так как хотел продолжить выпивать – и схватился за топор. Погибшую от серьезных повреждений женщину нашел на кухне местный житель, который в тот же день зашел к ней в гости.

- Благодаря тщательно проведенным следственным действиям, а также своевременно назначенным судебным экспертизам, виновность мужчины была доказана. Северянин полностью признал вину в совершенном преступлении, его заключили под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

На местного жителя завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство «Умышленное причинение смерти другому человеку». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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