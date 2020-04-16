Режим всеобщей самоизоляции в Мурманске: местные жители сделали необычный кавер на песню Полины Гагариной

16 Апр 2020 2020-04-16T11:51:03+03:00

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Соблюдать режим самоизоляции сейчас очень важно, чтобы избежать распространения коронавируса. И об этом не забывают творческие мурманчане.

Певцы из Дома культуры «Судоремонтник» в Росляково записали клип под названием «Север по домам», в котором исполнили собственную версию песни Полины Гагариной «А million voices». В видеоролике солисты призывают всех северян сидеть дома, соблюдать меры безопасности, а главное, верить, что все вместе, заботясь друг о друге, мы сможем преодолеть эту непростую ситуацию.

В клипе принимали участие такие заполярные артисты, как Мария Гербина, Владимир Кипко, Юлия Пашнева, Наталья Чумачкова. Режиссер и автором монтажа стал Иван Асташкин. Творческую работу мурманчан посмотрели уже десятки тысяч пользователей в соцсетях.

Напомним: мурманские пожарные сняли клип о борьбе с коронавирусом на песню Little Big. На полезный ролик спасателей вдохновила знаменитая композиция «Uno».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/773494" frameborder="0"></iframe> Мурманчане сделали клип "Север по домам".Автор: ДК "Судоремонтник"

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