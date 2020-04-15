Житель Мурманска в магазине разбил голову покупателю, стоящему впереди в очереди на кассу

15 Апр 2020 2020-04-15T17:02:24+03:00

Из-за чего между мужчинами случился конфликт – так никто и не понял

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Опасное это дело – поход в магазин. Так, 42-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, пока стоял в очереди в одном из супермаркетов Мурманска. Местного жителя пришлось отправить в лечебное учреждение.

Пострадавший северян смог рассказать полицейским, что голову ему разбили в магазине, где возле кассы у него возник конфликт с другим покупателем. Из-за чего северяне начали перепалку – так никто и не понял. Исход ссоры оказался плачевным: незнакомец, стоявший сзади в очереди, два раза ударил мужчину по голове стеклянной бутылкой.

- Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Полученная информация помогла в розыске злоумышленника. В итоге, дебошира задержали, им оказался 23-летний ранее несудимый мурманчанин. Молодой человек признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU