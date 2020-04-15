Завершено расследование по уголовному делу в отношении командира сгоревшего в "Шереметьево" самолета Москва - Мурманск

15 Апр 2020 2020-04-15T16:27:47+03:00

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Скоро будет год с момента катастрофы в аэропорту "Шереметьево": 5 мая после жесткой посадки загорелся борт RRJ-95B, следовавший из Москвы в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

Даже спустя год отчет МАК об авиакатастрофе не готов. Зато завершилось расследование уголовного дела. Напомним: в случившемся обвинили командира Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова. Его обвинили по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

- По данным следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва – Мурманск 5 мая 2019 года, после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, - сообщили в СКР России. - В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта "Шереметьево". В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.

Сам Денис Евдокимов не согласен с обвинением. Он настаивает на том, что самолет был неисправен. Однако, как сообщили следователи, проверка бортовых регистраторов показала, что системы реагировали на все действия командира.

Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Денису Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что изначально рассматривалась версия, что в самолет попала молния: об этом рассказывали выжившие пассажиры самолета - жители Мурманской области. Некоторые из северян, оказавшихся на борту, не винят в случившемся командира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/773323" frameborder="0"></iframe> Пожар на самолете Москва-Мурманск.Фото: СКР

ИСТОЧНИК KP.RU