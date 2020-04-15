Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Оснований остановить стройку в Белокаменке нет"

15 Апр 2020 2020-04-15T16:36:26+03:00

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Как известно, ситуация в Белокаменке сейчас оставляет желать лучшего. Там диагностировали коронавирус у почти двух сотен сотрудников подрядной организации, которые трудятся на масштабной стройке. А ведь на ней работает около 9 тысяч человек. Сейчас там развернулся мобильный госпиталь, который позволит оказывать заболевшим медицинскую помощь, не перегружая региональную медицину, поскольку своей больницы у строителей нет.

- На сегодняшний день тяжелых случаев в Белокаменке нет - у 90% болезнь протекает в легкой форме, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Пока оснований останавливать стройку нет, поскольку там несколько площадок, а очаг коронавируса только на одной из них. У рабочих с других объектов подозрений на COVID-19 нет.

Кроме того, вся Белокаменка закрыта на карантин – выехать с территории может только спецтранспорт с разрешения оперштаба.

- На площадке, где выявлена вспышка коронавиурса, находится 4400 человек, которые распределены по общежитиям. 500 человек из первого круга контактных лиц уже получают профилактическую терапию. С сегодняшнего дня эта мера распространится и на остальных. Еще 200 человек находятся в обсерваторе в Мурмашах, - отметил глава региона.

Взвесив все "за" и "против", оперштаб принял решение, что с точки зрения социального самочувствия будет хуже, если здоровые мужчины будут сидеть без дела в общежитии. Поэтому, несмотря на 206 заболевших, масштабная стройка продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU