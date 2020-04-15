Мурманский рыбный порт передал скорой помощи 750 защитных костюмов и 4 тысячи пар стерильных перчаток

15 Апр 2020 2020-04-15T13:09:49+03:00

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Пока повсюду гуляет коронавирус, о добрых делах в заполярной столице не забывают. Врачам сейчас приходится трудиться с утра до ночи, работать буквально на износ, и чтобы хоть как-то им помочь, Мурманский морской рыбный порт передал сотрудникам скорой помощи коробки со средствами защиты. Внутри - 750 защитных костюмов и 4 тысячи пар одноразовых перчаток.

- Деньги на закупку – 1 миллион 74 тысячи рублей – выделили еще в конце марта. Список необходимых материалов был согласован с областным минздравом, - рассказывает начальник службы снабжения Мурманского рыбного порта Денис Бугай. – Но транспортники немного подвели, товар прибыл в Мурманск только 6 апреля.

По словам сотрудников «скорой», одноразовые защитные костюмы и перчатки сейчас самый расходный материал. После каждого вызова по подозрению на коронавирус их нужно менять и сдавать на утилизацию. Так что, помощь рыбного порта оказалась весьма кстати.

- Спасибо Мурманскому морскому рыбному порту за помощь в обеспечении средствами индивидуальной защиты сотрудников выездных бригад! – благодарит главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Павел Соколов. - Сейчас, когда все силы брошены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, эта поддержка очень важна для нас.

Напомним: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам. Вместе с волонтерами Евгения Чибис поможет семьям заполярных медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU