Спасатели нашли пропавших на снегоходах пятерых жителей Туманного

15 Апр 2020 2020-04-15T11:00:04+03:00

Молодые люди заблудились, пока ехали в Дальние Зеленцы

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Несколько дней в Мурманской области искали пятерых северян, которые 12 апреля отправились из Туманного в Дальные Зеленцы, чтобы на снегоходе отвезти туда продовольствие и стройматериалы. Однако, молодые люди так и не вернулись назад, след их по дороге простыл.

В итоге, тревогу забила мать одного из пропавших. На поиски северян вечером 13 апреля выдвинулись заполярные спасатели. К счастью, спустя сутки всех нашли целыми и невредимыми.

- Местные жители найдены, находятся в удовлетворительном состоянии. Они объяснили, что заблудились. Сейчас всех вернули в Туманный, - сообщили в региональном МЧС России по Мурманской области.

Как выяснилось, северяне заблудились по дороге в Дальние Зеленцы. В итоге двое вернулись в Туманный, а трое спрятались от непогоды в избе в тундре. Оттуда их эвакуировали спасатели. Хорошо то, что хорошо кончается.

Напомним: спасатели сняли с Кукисвумчорра собаку, оставленную на вершине беспечным сноубордистом. Замерзающего на склоне пса заметил житель Кировска в бинокль и забил тревогу.

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