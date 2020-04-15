2020-04-15T11:00:04+03:00
Общество

Спасатели нашли пропавших на снегоходах пятерых жителей Туманного

Молодые люди заблудились, пока ехали в Дальние Зеленцы
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Жителей нашли целыми и невредимыми.Жителей нашли целыми и невредимыми.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несколько дней в Мурманской области искали пятерых северян, которые 12 апреля отправились из Туманного в Дальные Зеленцы, чтобы на снегоходе отвезти туда продовольствие и стройматериалы. Однако, молодые люди так и не вернулись назад, след их по дороге простыл.

В итоге, тревогу забила мать одного из пропавших. На поиски северян вечером 13 апреля выдвинулись заполярные спасатели. К счастью, спустя сутки всех нашли целыми и невредимыми.

- Местные жители найдены, находятся в удовлетворительном состоянии. Они объяснили, что заблудились. Сейчас всех вернули в Туманный, - сообщили в региональном МЧС России по Мурманской области.

Как выяснилось, северяне заблудились по дороге в Дальние Зеленцы. В итоге двое вернулись в Туманный, а трое спрятались от непогоды в избе в тундре. Оттуда их эвакуировали спасатели. Хорошо то, что хорошо кончается.

Напомним: спасатели сняли с Кукисвумчорра собаку, оставленную на вершине беспечным сноубордистом. Замерзающего на склоне пса заметил житель Кировска в бинокль и забил тревогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пограничники спасли двух рыбаков, у которых затонула лодка в губе Печенга. Мужчины с трудом выбрались на берег, им потребовалась срочная помощь (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманский рыбный порт передал скорой помощи 750 защитных костюмов и 4 тысячи пар стерильных перчаток
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы ожидаем серьезного роста заболевших коронавирусом»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Индекс самоизоляции в Мурманске на 15 апреля 2020 года составил всего 3,4 балла
Мурманская область - в тройке лидеров в России по скорости распространения коронавируса
Спасатели нашли пропавших на снегоходах пятерых жителей Туманного
Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек
Памятник воинам Полярной дивизии, который установят в Мурманске, скоро доставят из Смоленска
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис об электронных пропусках: «Если ситуация с коронавирусом ухудшится, то в регионе могут быть введены электронные пропуска»
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 15 апреля 2020 года: 268 зараженных, 14 выздоровевших и 1 умерший
Жителя Апатитов, который массово заразил жителей города коронавирусом, выписали из больницы
Еще четырех человек в Мурманской области вылечили от коронавируса
В Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации
Атака пушистиков: в Кировске по дорогам бегают зайцы
Карантин в Кировске и Апатитах по коронавирусу: Выезд из городов будет ограничен до 30 апреля
В Мурманской области запасы снега превышают прошлогодние в 2,2 раза
Yota предлагает месяц безлимитного YouTube
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в больнице КНЦ РАН у двух медсестер – предварительно положительный анализ на коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как жители Мурманской области могут вернуть деньги за билеты на отменные поезда
Наркосбытчицу из Мурманска ждет суд за торговлю «солью»
Больницы в Мурманске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов
Житель Апатитов зарезал знакомого из-за того, что не хотел возвращать долг
Причины выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь во время карантина по коронавирусу: в каких случаях и где можно оформить пропуск
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля 2020 года: больше всего заболевших - люди трудоспособного возраста от 18 до 45 лет
Видео расчистки дороги на Териберку попало на федеральный канал
Появилось видео, как в Междуречье развертывается мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом
По дороге в Дальние Зеленцы пропали пять человек на снегоходах