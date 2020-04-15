Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T10:33:22+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 15 апреля 2020 года

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Короновирус продолжает ускорять свой шаг по Кольскому полуострову. За последние сутки количество зараженных COVID-19 в Мурманской области выросло до 268. Однако есть и хорошие новости – среди них есть те, кто смог излечится от этой коварной инфекции.

- Медицинское наблюдение и подобранное врачами лечение дали положительные результаты. Четырех пациентов с диагнозом – коронавиурс выписали 14 апреля из Апатитско-Кировской больницы, - сообщают в оперативном штабе Мурманской области.

Среди этих счастливчиков и 31-летний житель Апатитов, который после отпуска на Кубе пренебрег режимом самоизоляции, заразил несколько человек и попал под уголовное дело. Вместе с этим безответственным мужчиной число выздоровевших в Мурманской области выросло до 14 человек. Однако 253 человека продолжают находиться в больницах под наблюдением врачей.

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