В Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации
В Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина кардинально изменился режим работы на время пандемии коронавируса.
С 7 апреля в отделениях медучреждения и консультативно-диагностическом центре временно приостановлена запись на плановые консультации, исследования, госпитализацию и оказание высокотехнологичной медпомощи. Однако есть, конечно, и исключения.
- Получить полноценную медицинскую помощь могут пациенты при неотложных состояниях, северяне в возрасте старше 45 лет, у которых есть заболевания, способствующие рискам тяжелого течения коронавируса. Кроме того, в больницу могут обратится люди старше 65 лет при ухудшении состояния, а также пациенты с онкологией и подозрением на онкологические заболевания, - сообщили в МОКБ имени П.А. Баяндина.
С 13 апреля временно не будет работать и медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая роза».
Пациентов по неотложным показаниям будут госпитализировать в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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