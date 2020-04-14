В Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации

14 Апр 2020 2020-04-14T18:11:01+03:00

Попасть на прием к специалисту смогут далеко не все северяне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, временно не работает медцентр женского здоровья «Белая роза»

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В Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина кардинально изменился режим работы на время пандемии коронавируса.

С 7 апреля в отделениях медучреждения и консультативно-диагностическом центре временно приостановлена запись на плановые консультации, исследования, госпитализацию и оказание высокотехнологичной медпомощи. Однако есть, конечно, и исключения.

- Получить полноценную медицинскую помощь могут пациенты при неотложных состояниях, северяне в возрасте старше 45 лет, у которых есть заболевания, способствующие рискам тяжелого течения коронавируса. Кроме того, в больницу могут обратится люди старше 65 лет при ухудшении состояния, а также пациенты с онкологией и подозрением на онкологические заболевания, - сообщили в МОКБ имени П.А. Баяндина.

С 13 апреля временно не будет работать и медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая роза».

Пациентов по неотложным показаниям будут госпитализировать в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU