2020-04-14T18:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации

Кроме того, временно не работает медцентр женского здоровья «Белая роза»
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Попасть на прием к специалисту смогут далеко не все северяне.Попасть на прием к специалисту смогут далеко не все северяне.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина кардинально изменился режим работы на время пандемии коронавируса.

С 7 апреля в отделениях медучреждения и консультативно-диагностическом центре временно приостановлена запись на плановые консультации, исследования, госпитализацию и оказание высокотехнологичной медпомощи. Однако есть, конечно, и исключения.

- Получить полноценную медицинскую помощь могут пациенты при неотложных состояниях, северяне в возрасте старше 45 лет, у которых есть заболевания, способствующие рискам тяжелого течения коронавируса. Кроме того, в больницу могут обратится люди старше 65 лет при ухудшении состояния, а также пациенты с онкологией и подозрением на онкологические заболевания, - сообщили в МОКБ имени П.А. Баяндина.

С 13 апреля временно не будет работать и медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая роза».

Пациентов по неотложным показаниям будут госпитализировать в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больницы в Мурманске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов. Число коек для зараженных коронавирусом будет в 1,5 раза больше рекомендуемого минимума (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации
Атака пушистиков: в Кировске по дорогам бегают зайцы
Карантин в Кировске и Апатитах по коронавирусу: Выезд из городов будет ограничен до 30 апреля
В Мурманской области запасы снега превышают прошлогодние в 2,2 раза
Yota предлагает месяц безлимитного YouTube
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в больнице КНЦ РАН у двух медсестер – предварительно положительный анализ на коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как жители Мурманской области могут вернуть деньги за билеты на отменные поезда
Наркосбытчицу из Мурманска ждет суд за торговлю «солью»
Больницы в Мурманске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов
Житель Апатитов зарезал знакомого из-за того, что не хотел возвращать долг
Причины выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь во время карантина по коронавирусу: в каких случаях и где можно оформить пропуск
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля 2020 года: больше всего заболевших - люди трудоспособного возраста от 18 до 45 лет
Видео расчистки дороги на Териберку попало на федеральный канал
Появилось видео, как в Междуречье развертывается мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом
По дороге в Дальние Зеленцы пропали пять человек на снегоходах