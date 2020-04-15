Памятник воинам Полярной дивизии, который установят в Мурманске, скоро доставят из Смоленска
Хорошие известия пришли к нам из Смоленска – памятник доблестным воинам Полярной дивизии готов отправиться в Мурманск! 14 апреля монумент ждут завершающие штрихи – его покроют спецсоставом и обожгут. Работы проходят под руководством мурманского скульптора Александра Арсентьева, который проделал сложный и кропотливый труд.
- Фигуры покроют специальной краской, затем погрузят на машину и отправят к нам в заполярный регион. Город-Герой Мурманск ждёт! – сообщили в группе «Мурманск – История: «Креатон» - Видеостудия» в соцсетях.
На отлитом из бронзы памятнике высотой в три метра запечатлены два воина. Один из них – солдат Красной Армии, а другой – доброволец из простых заполярных жителей. С оружием в руках они стоят плечом к плечу, а за их спиной – Кольский полуостров. Скульптор постарался максимально точно передать образ северян, учитывая даже определенное количество дырок в ремне и вид петлицы.
Торжественное открытие монумента состоится 8 мая. Его установят в сквере Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев в областном центре.
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