2020-04-14T16:29:31+03:00
Общество

Yota предлагает месяц безлимитного YouTube

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Акция распространяется на мобильные приложения “YouTube”, “YouTube Детям”, “YouTube Music”, а также на сайт youtube.com.Акция распространяется на мобильные приложения “YouTube”, “YouTube Детям”, “YouTube Music”, а также на сайт youtube.com.
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14 апреля, Мурманск. Yota предлагает новым клиентам безлимитный доступ к YouTube на 30 дней при заказе SIM-карты для смартфона онлайн.

Акция распространяется на мобильные приложения “YouTube”, “YouTube Детям”, “YouTube Music”, а также на сайт youtube.com.

Безлимитный доступ в YouTube будет открыт автоматически после подключения любого пакета связи.

«YouTube является одним из самых востребованных сервисов, представленных в безлимитных приложениях Yota, у текущих пользователей. В прошлом году его доля в категории “Видеосервисы” составила 86,9%, что сделало его безоговорочным лидером рейтинга. Мы хотим, чтобы новые клиенты могли оценить все возможности сервиса, поэтому предлагаем 30 дней безлимитного доступа», - комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Предложение доступно для всех регионов РФ и действует до 30-го апреля 2020 года. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте yota.ru.

СПРАВКА

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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