Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как жители Мурманской области могут вернуть деньги за билеты на отменные поезда

14 Апр 2020 2020-04-14T15:50:46+03:00

Средства можно вернуть и за электронный, и за обычный билет

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Из-за пандемии коронавируса многие поезда отменяют свои рейсы, в том числе и из Мурманска. А что делать северянам, которые успели купить билет на несостоявшийся в итоге рейс? Эту проблему решить можно, к тому же еще и дистанционно.

- Если ваш поезд отменен, вы сможете вернуть полную стоимость билета в кассе, где покупали документ, причем без удержания сборов, если билет возвращается после отмены рейса. Электронные билеты нужно возвращать через электронные сервисы, сайты или мобильные приложения, с помощью которых покупался проездной документ. Возврат можно оформить в течение полугода после отмены поезда, - сообщили в ОАО «РЖД».

Если пассажир купил билет в кассе или в терминале самообслуживания до 1 июня, но хочет отменить поездку из-за коронавируса, то может вернуть билет дистанционно, по телефону. Для этого нужно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00. Оператор согласует с пассажиром кассу на вокзале или станции, где при наличии оригинала проездного документа можно будет вернуть деньги.

Для поездов, отправляющихся со 2 июня, действует обычный порядок возврата билетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU