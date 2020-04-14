2020-04-14T16:28:44+03:00
Происшествия

Наркосбытчицу из Мурманска ждет суд за торговлю «солью»

Северянку уже не раз привлекали к уголовной ответственности
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Женщину ждет до 8 лет лишения свободы.Женщину ждет до 8 лет лишения свободы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полторы тысячи коту под хвост, ведь именно за эту сумму 43-летняя мурманчанка безо всякой задней мысли продала синтетический наркотик сотруднице оперативного розыска. И, соответственно, попалась в руки правоохранительных органов в очередной раз.

- По версии предварительного следствия, вечером 28 января в подъезде дома на проспекте Кольском в Мурманске женщина незаконно сбыла полицейскому 0,0584 грамма наркотической «соли». Северянка раньше уже привлекалась к уголовной ответственности за наркоторговлю и отбывала наказание в исправительном учреждении, - сообщили в прокуратуре Первомайского района Мурманска.

На местную жительницу завели уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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