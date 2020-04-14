Житель Апатитов зарезал знакомого из-за того, что не хотел возвращать долг
Житель Апатитов задолжал своему знакомому некую сумму, а отдавать не собирался. Выход из положения он нашел кардинальный и бесповоротный.
По версии следствия, днем 5 февраля возле дома №36 по улице Бредова в Апатитах разгорелся конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры северянин достал нож и несколько раз ударил им в грудь своего 37-летнего знакомого. От полученных ран северянин скончался в больнице.
- Злоумышленника задержали на месте преступления и заключили под стражу. 36-летний местный житель свою вину полностью признал, и объяснил следователям, что причиной убийства стал денежный долг, который он никак не собирался возвращать погибшему, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.
В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Собрана достаточная доказательственная база, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Апатитчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
Житель Апатитов зарезал знакомого.Автор: СУ СКР по МО
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