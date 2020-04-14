Житель Апатитов зарезал знакомого из-за того, что не хотел возвращать долг

14 Апр 2020 2020-04-14T14:23:07+03:00

Апатитчанин не стал платить по долгам, а взялся за нож. Фото: СУ СКР по МО

Изменить размер текста: A A

Житель Апатитов задолжал своему знакомому некую сумму, а отдавать не собирался. Выход из положения он нашел кардинальный и бесповоротный.

По версии следствия, днем 5 февраля возле дома №36 по улице Бредова в Апатитах разгорелся конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры северянин достал нож и несколько раз ударил им в грудь своего 37-летнего знакомого. От полученных ран северянин скончался в больнице.

- Злоумышленника задержали на месте преступления и заключили под стражу. 36-летний местный житель свою вину полностью признал, и объяснил следователям, что причиной убийства стал денежный долг, который он никак не собирался возвращать погибшему, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Собрана достаточная доказательственная база, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Апатитчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/773040" frameborder="0"></iframe> Житель Апатитов зарезал знакомого.Автор: СУ СКР по МО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области будут судить 18-летнюю девушку, которая убила 94-летнего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны. Молодая жительница Ковдора забила ветерана камнем по голове (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU