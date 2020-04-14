Причины выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь во время карантина по коронавирусу: в каких случаях и где можно оформить пропуск

14 Апр 2020 2020-04-14T13:48:22+03:00

Главы администраций Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь определили, по какому поводу жители смогут выезжать за пределы этих городов

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Попасть в Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори – задача теперь не из простых, ведь въезд и выезд в этих городах ограничили из-за коронавируса ориентировочно до 30 апреля.

Однако есть и исключительные случаи, когда местные жители могут все же покинуть на время свою малую родину. Таких причин предусмотрено всего несколько.

- Выехать из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь возможно, если человеку нужно обратится в медорганизацию, расположенную за пределами города, на лечение (обследование, консультацию) по направлению врачей. Вторая причина - смерть супруга или близкого родственника. Также разрешено ездить в отпуск, - сообщается в официальных постановлениях муниципалитетов.

Покидать и въезжать в Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори смогут и те, кто исполняет свои должностные (служебные) обязанности и которые могут это документально это подтвердить.

Чтобы уехать из временно закрытых городов, нужно подать заявление в местный многофункциональный центр (МФЦ).

В Мончегорске это можно сделать по телефону 8 (81536) 34-900 или по электронной почте info@monchegorsk.mfc51.ru.

В Оленегорске - по телефону 8-900-940-09-00 либо по электронной почте info@olenegorsk.mfc51.ru.

В Полярных Зорях можно обратится по телефону 8 (81532) 7- 45-44 или также по электронной почте shataeva.u@pz.mfc51.ru.

К заявке по электронной почте прилагаются сканы документов, подтверждающих весомую причину для выезда за пределы города. Если заявка подается по телефону, то нужные документы предъявляются представителю городской администрации на контрольно-пропускном пункте, расположенном на выезде.

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