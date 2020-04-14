2020-04-14T11:50:58+03:00
Происшествия

По дороге в Дальние Зеленцы пропало пять человек на снегоходах

12 апреля они выдвинулись из Туманного и как в воду канули
Наталья ЛОБАНОВА
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Северян ищут с 12 апреля.Северян ищут с 12 апреля.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Мурманской области повсюду ищут пятерых человек из Туманного, которые пропали 12 апреля по пути в Дальние Зеленцы. Северяне уехали на черно-желтом снегоходе марки Ski-Doo.

- 13 апреля в 22.00 в оперативно-дежурную службу центра управления кризисными ситуациями поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что у нее пропал сын с несколькими друзьями. Они отправились в Дальние Зеленцы, чтобы доставить продовольствие и продукты на стройку, но так и не вернулись назад. В 22.30 на поиски северян выдвинулись спасатели в составе 4 человек и 3 единиц техники. Связи с ними пока нет, - рассказал "КП" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Если кто-то видел пропавших жителей или обладает какой-то информацией, просят позвонить по телефону: 8-921-164-02-64 (Лина Ромашова).

Напомним: спасатели сняли с Кукисвумчорра собаку, оставленную на вершине беспечным сноубордистом. Замерзающего на склоне пса заметил житель Кировска в бинокль и забил тревогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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