По дороге в Дальние Зеленцы пропало пять человек на снегоходах
В Мурманской области повсюду ищут пятерых человек из Туманного, которые пропали 12 апреля по пути в Дальние Зеленцы. Северяне уехали на черно-желтом снегоходе марки Ski-Doo.
- 13 апреля в 22.00 в оперативно-дежурную службу центра управления кризисными ситуациями поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что у нее пропал сын с несколькими друзьями. Они отправились в Дальние Зеленцы, чтобы доставить продовольствие и продукты на стройку, но так и не вернулись назад. В 22.30 на поиски северян выдвинулись спасатели в составе 4 человек и 3 единиц техники. Связи с ними пока нет, - рассказал "КП" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.
Если кто-то видел пропавших жителей или обладает какой-то информацией, просят позвонить по телефону: 8-921-164-02-64 (Лина Ромашова).
Напомним: спасатели сняли с Кукисвумчорра собаку, оставленную на вершине беспечным сноубордистом. Замерзающего на склоне пса заметил житель Кировска в бинокль и забил тревогу.
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