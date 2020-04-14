Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля: в регионе диагноз подтвердился еще у трех человек

14 Апр 2020 2020-04-14T08:30:21+03:00

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось с 128 до 131

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После того, как выходные коронавирус подтвердили у 61 человека, благодаря чему общее число случаев в регионе выросло почти вдвое до 128, северяне ждут каждую сводку оперативного штаба Мурманской области с замиранием сердца. На 14 апреля, к счастью, прирост оказался не столь впечатляющим.

- COVID-19 подтвердился еще у трех человек. Общее число заболевших составило 131 человек: 10 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 121 находится в стационаре. 120 северянам поставлен предварительно положительный диагноз, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

По-прежнему большая часть новых заболевших приходится на Кольский район - плюс 2 случая. Еще один заразившийся - в Мурманске. Напомним: неподалеку от Междуречья МЧС России даже развернуло аэромобильный госпиталь.

В соотношении количества заболевших с общим числом жителей в регионе Мурманская область на третьем месте по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU