Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля: в регионе диагноз подтвердился еще у трех человек
После того, как выходные коронавирус подтвердили у 61 человека, благодаря чему общее число случаев в регионе выросло почти вдвое до 128, северяне ждут каждую сводку оперативного штаба Мурманской области с замиранием сердца. На 14 апреля, к счастью, прирост оказался не столь впечатляющим.
- COVID-19 подтвердился еще у трех человек. Общее число заболевших составило 131 человек: 10 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 121 находится в стационаре. 120 северянам поставлен предварительно положительный диагноз, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.
По-прежнему большая часть новых заболевших приходится на Кольский район - плюс 2 случая. Еще один заразившийся - в Мурманске. Напомним: неподалеку от Междуречья МЧС России даже развернуло аэромобильный госпиталь.
В соотношении количества заболевших с общим числом жителей в регионе Мурманская область на третьем месте по России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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