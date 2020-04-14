Коронавирус в Мурманске, последние новости на 14 апреля 2020 – 131 заболевший, 10 выздоровевших и 1 умерший

14 Апр 2020 2020-04-14T08:16:55+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 14 апреля 2020 года

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По последним данным оперативного штаба Мурманской области ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной. На 14 апреля в Заполярье 128 зараженных, 10 человек выздоровели, у 105 – предварительный диагноз, одна пациентка умерла.

На сегодняшний день COVID-19 пришел в восемь муниципалитетов Кольского полуострова. По числу заболевших в лидерах Кольский район – 81 случаев, затем идут Апатиты и Кировск – 27 и Мурманск – 8. Меньше всего больных в ЗАТО Александровск – 6 человек, Печенгском районе – 5, Мончегорске – 2 и по одному – в Североморске и Кандалакше.

Тем не менее, еще 120 человек, которым поставлен предварительный диагноз, ждут результатов второго анализа из федеральной лаборатории. 129 пациентов проходят лечение в стационаре от ОРВИ по эпидпоказаниям. 281 северянин – на обсервации, 18 – с нее сняты.

Скачок заболевших, который произошел в выходные – плюс 61 заболевший – поднял Мурманскую область в тройку лидеров по распространению коронавируса в России соотношении количества заболевших с общим числом жителей в регионе.

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