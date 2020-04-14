2020-04-14T14:50:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Мурманске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

Число коек для зараженных коронавирусом будет в 1,5 раза больше рекомендуемого минимума
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области развернут дополнительно 551 койку для больных коронавирусом.В Мурманской области развернут дополнительно 551 койку для больных коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пандемия короновируса ускоряет свой шаг по весеннему Кольскому полуострову, постепенно захватывая города по маршруту своего следования. 128 зараженных COVID-19 в восьми муниципалитетах Мурманской области, десять выздоровевших и 105 с подозрением на опасную инфекцию. В такой ситуации министерство здравоохранения Заполярья продолжает готовиться к ухудшению и этой уже не оптимистичной ситуации.

- Для нашего региона нужна 371 койка для лечения больных коронавирусом. Такова рекомендация федерального Минздрава с учетом численности населения. Сейчас в области оборудуются сотни инфекционных коек, и их общее число будет в 1,5 раза больше рекомендованного, - отмечают в оперативном штабе Мурманской области.

К уже имеющимся 269 койками в медучреждениях развернут еще 551. Дополнительные места появятся в Мурманской областной клинической больнице – 208, из которых 62 с ИВЛ, Мурманской областной детской клинической больнице – 10, из которых три с ИВЛ, Мончегорской ЦРБ – 62, из которых 17 с ИВЛ, и Оленегорской ЦГБ – 2 с ИВЛ.

Пациентов доставляют на госпитализацию санитарным автотранспортом, как и положено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к работе с инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. После каждой поездки проводится дезинфекционная обработка транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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