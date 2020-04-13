2020-04-13T17:28:28+03:00
Происшествия

В Североморске 53 дома остались без горячей воды и тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе

Ремонтные работы уже завершились и скоро блага цивилизации вернутся в здания
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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К счастью, тепло постепенно возвращается в дома к северянам.К счастью, тепло постепенно возвращается в дома к северянам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С утра до вечера 13 апреля «Мурманэнергосбыт» заменял участок магистрального трубопровода в Североморске, чтобы устранить утечку теплоносителя. Подобную проблему уже решали совсем недавно, в минувшую пятницу.

Из-за аварии на сетях МЭС во многих домах случился слив теплоносителя, который как раз-таки не позволяет людям мерзнуть в квартирах. При попытке очередного запуска отопления произошли гидроудары и, как следствие - более 20 неисправностей на тепловых пунктах и в домовых сетях. Из-за этого лишились горячей воды и отопления жители 53 домов на улицах Сафонова, Душенова, Сивко, Морская, Кирова, Корабельная и Гаджиева.

К счастью, ремонтные работы энергетиков уже завершились, и тепло в самое ближайшее время вернется к североморцам.

- Ремонт на магистральном трубопроводе в Североморске завершен, «Мурманэнергосбыт» возобновил подачу теплоснабжения. Спасибо жителям за терпение и понимание! Будет сделан еще один перерасчет платы за коммунальные услуги, - сообщили в АО «МЭС».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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