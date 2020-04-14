2020-04-14T10:56:00+03:00
Дом. Семья

В Красную книгу России впервые вошли 6 птиц, обитающих в заповеднике «Пасвик»

А вот хохлатого баклана и большого кроншнепа, наоборот, исключили из списка редких пернатых
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
За некоторыми птичками Заполярья охрану усилили.За некоторыми птичками Заполярья охрану усилили.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Красная книга России с редкими животными и растениями в начале апреля обновилась. Туда вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих, в том числе мурманская западная и мурманская восточная популяции северного оленя. Что интересно, в свежее издание впервые попали некоторые пернатые, обитающие в природном заповеднике Мурманской области «Пасвик».

- В Красную книгу страны занесены следующие шесть видов птиц, которые водятся в международном заповеднике «Пасвик»: красношейная поганка, серый гусь, сибирская гага, хрустан, клуша и овсянка-ремез, - сообщили на официальной странице заповедника в соцсетях.

Изменился и статус охраны у некоторых краснокнижных птичек. Так, малый (тундровый) лебедь и сапсан теперь находятся под более пристальным наблюдением. А вот пернатых, численность которых в последние десятилетия неизменно растет, охранять стали чуть меньше. Например, пискульку, орлана-белохвоста и филина.

К слову, из нового Перечня редких видов животных исключили обитающих в Мурманской области хохлатого баклана и большого кроншнепа.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали уникальный случай выводка птенцов ушастой совы. Птичек, выпавших из гнезда, с лета прошлого года выхаживает жительница Зашейка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасательница пернатых из Мурманска скоро выпустит на волю ястреба, сойку и сову. Птицы, которые жили и лечились у северянки, уже отлично себя чувствуют (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По дороге в Дальние Зеленцы пропало пять человек на снегоходах
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: уполномоченный по правам человека и депутат областной Думы оплатили заказы стариков и доставили их по адресам
В Красную книгу России впервые вошли 6 птиц, обитающих в заповеднике «Пасвик»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Андрей Чибис пообещал подумать, можно ли разрешить местным жителям морскую рыбалку во время пандемии
Журналист из Апатитов выиграла 80 тысяч у знатоков «Что? Где? Когда?»
Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля: в регионе диагноз подтвердился еще у трех человек
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 14 апреля 2020 – 131 заболевший, 10 выздоровевших и 1 умерший
Мурманская область – на третьем месте по распространению коронавируса в России
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Новая тест-система позволит проводить почти 1000 исследований на коронавирус в день»
В Североморске 53 дома остались без горячей воды и тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманска плохо соблюдают режим самоизоляции
Жителя Росляково, который зарезал своего знакомого в День святого Валентина, ждет суд
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: стало известно, кто может получить региональную доплату в 27899 рублей
Спасатели сняли с Кукисвумчорра собаку, оставленную на вершине беспечным сноубордистом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на Северном флоте заработала доставка комплексных обедов
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Микробизнес может получить субсидию на выплату зарплат»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: МЧС России отправило в Междуречье врачей и оборудование для мобильного госпиталя
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Только одна пациентка с коронавирусом в тяжелом состоянии находится в реанимации»
Шашлык ни при чем: Пожар в девятиэтажке в Мурманске случился из-за непотушенного окурка
14-дневная изоляция в Мурманске для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга: как будет работать