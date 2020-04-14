В Красную книгу России впервые вошли 6 птиц, обитающих в заповеднике «Пасвик»

14 Апр 2020 2020-04-14T10:56:00+03:00

А вот хохлатого баклана и большого кроншнепа, наоборот, исключили из списка редких пернатых

Изменить размер текста: A A

Красная книга России с редкими животными и растениями в начале апреля обновилась. Туда вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих, в том числе мурманская западная и мурманская восточная популяции северного оленя. Что интересно, в свежее издание впервые попали некоторые пернатые, обитающие в природном заповеднике Мурманской области «Пасвик».

- В Красную книгу страны занесены следующие шесть видов птиц, которые водятся в международном заповеднике «Пасвик»: красношейная поганка, серый гусь, сибирская гага, хрустан, клуша и овсянка-ремез, - сообщили на официальной странице заповедника в соцсетях.

Изменился и статус охраны у некоторых краснокнижных птичек. Так, малый (тундровый) лебедь и сапсан теперь находятся под более пристальным наблюдением. А вот пернатых, численность которых в последние десятилетия неизменно растет, охранять стали чуть меньше. Например, пискульку, орлана-белохвоста и филина.

К слову, из нового Перечня редких видов животных исключили обитающих в Мурманской области хохлатого баклана и большого кроншнепа.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали уникальный случай выводка птенцов ушастой совы. Птичек, выпавших из гнезда, с лета прошлого года выхаживает жительница Зашейка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасательница пернатых из Мурманска скоро выпустит на волю ястреба, сойку и сову. Птицы, которые жили и лечились у северянки, уже отлично себя чувствуют (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU