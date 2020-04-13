Жителя Росляково, который зарезал своего знакомого в День святого Валентина, ждет суд

13 Апр 2020 2020-04-13T15:57:38+03:00

Пока что северянин находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Не прошло и двух месяцев, как закончилось расследование уголовного дела, которое зимой этого года завели на 38-летнего жителя района Росляково в Мурманске. Мужчина по пьяни зарезал своего 51-летнего собутыльника.

- Вечером 14 февраля мужчины распивали спиртное дома у потерпевшего. Между ними произошла ссора, и разозленный гость начал бить хозяина квартиры кулаками по голове и телу, а также несколько раз вонзил ему кухонный нож в бедро и плечо. От полученных травм мужчина практически сразу же скончался. Осознав, что натворил, на следующий день северянин сам вызвал скорую помощь, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчина свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. По ходатайству следователя его заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в суд для рассмотрения по существу. Мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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