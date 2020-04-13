14-дневная изоляция в Мурманске для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга: как будет работать

13 Апр 2020 2020-04-13T11:18:40+03:00

Пока по возвращению из столиц, сидеть на самоизоляции не обязательно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нужно ли всем приезжающим из Москвы и Санкт-Петербурга садиться на обязательную самоизоляцию

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По сети в разных видах гуляет документ, в котором прописано, что все россияне и не только, которые прибывают в другие регионы из Москвы и Санкт-Петербурга, должны садиться на обязательную самоизоляцию.

В частности, есть такая информация и на сайте компании "Аэрофлот".

- Пассажиры, прибывшие в города Москвы и проживающие в Москве и Московской области, подлежат изоляции в домашних условиях; Российская Федерация - на условиях обсерваторов (специализированных медицинских учреждений). Введены аналогичные ограничения в отношении пассажиров, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, требования об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении распространены на пассажиров международных рейсов, вернувшихся в РФ; на рейсах внутрироссийских рейсов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд регионов России, - говорится на сайте перевозчика.

У жителей Мурманска и области возник закономерный вопрос: нам теперь тоже надо сидеть дома две недели, если вернулся из Златоглавой или города на Неве.

Как пояснили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, обязательная самоизоляция в таких случаях для всех жителей региона не введена, но касается тех, кто приехал работать вахтовым методом. Что особенно актуально на фоне происходящего в Белокаменке.

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