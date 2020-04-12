Можно ли ходить на кладбище во время режима обязательной самоизоляции в Мурманске

12 Апр 2020 2020-04-12T17:12:45+03:00

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области рассказали, могут ли северяне ходить на кладбище во время режима самоизоляции

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Близится Пасха, а, значит, и Радоница, которая выпадает на девятый день после Пасхи. В этот день принято ходить на кладбище, чтобы почтить память усопших. Для православных также важно ходить на могилы близких в родительские субботы и последнюю субботу перед Троицей. Да и весной многие хотят сходить прибрать места захоронений после долгой зимы.

Но в этом году некоторыми традициями все же придется поступиться из-за пандемии коронавируса. Патриарх Кирилл и многие священники призывают верующих не ходить на службы, а молиться дома. Решается вопрос о том, как в этом году будут отмечать Пасху. Также северянам стоит подумать о том, чтобы не ходить на кладбища.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили, что сейчас запрета на посещение кладбищ, как, например, в Москве, в регионе нет. При этом это не входит в перечень причин выхода из дома во время самоизоляции. Поэтому такое важное дело лучше временно отложить ради своего здоровья и благополучия близких.

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