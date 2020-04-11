Еще один человек в Мурманской области излечился от коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T12:45:16+03:00

Уже шесть человек в Мурманской области вылечились от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее число пациентов, которых вылечили от коронавируса в Мурманске и области, составило 6 человек

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Каждый день новые данные от оперативного штаба при правительстве Мурманской области северяне ждут с определенной тревогой - ведь едва ли не каждые сутки идет прирост числа больных.

Но есть и хорошие новости - число поправившихся. Пусть их сейчас не так много, но все же динамика есть.

10 апреля оперативный штаб сообщил, что от коронавируса в Мурманской области вылечился еще один человек. Таким образом число победивших COVID-19 пациентов стало уже 6. У большинства заболевших болезнь протекает достаточно легко, только у нескольких человек - состояние средней тяжести.

Отметим, что на данный момент в регионе зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом, у 83 человек - предварительно положительный диагноз. Лидер по числу больных - Кольский район.

Напомним: по факту массового заражения COVID-19 в Заполярье было возбуждено первое уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU