В Мурманской области откроют Центр развития кинопроизводства

11 Апр 2020 2020-04-11T10:23:43+03:00

Съемочным группам, которые будут приезжать снимать фильмы и сериалы в Мурманскую область, будут предоставлять рибейты. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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Осенью прошлого года губернатор Андрей Чибис встретился с представителям съемочных групп разных проектов, которые приехали работать в Мурманскую область.

Тогда было озвучено, что в планах у регионального правительства - поддерживать киноиндустрию в том случае, если локациями для фильмов и сериалов станут наши пейзажи. Андрей Владимирович поручил продумать создание фонда, который бы поддерживал кинокомпании рублем, а также как выстроить систему рибейтов. И теперь планы материлизовались - в Мурманской области открывают Центр развития кинопроизводства. Для этих целей выделят деньги из областного бюджета в виде гранта, который можно будет выиграть на конкурсе. Среди задач центра - консультирование, координация, создание базы местных локаций, актеров, услуг и работ для обеспечения съемок, а также пиар региона в качестве съемочной площадки.

Помимо того, приезжающие сюда компании, смогут рассчитывать на рибейты - субсидии из регионального бюджета, которые компенсируют до 30% затрат.

- Мы надеемся, что эти меры помогут не только привлечь в регион новые инвестиции и яркие проекты, но и создадут интересные туристические маршруты, новые рабочие места, станут катализатором развития киноиндустрии в Мурманской области – это и создание кинофильмов силами местных творческих команд, и обучение кинематографическому искусству и технологиям, – подчеркнул министр культуры региона Евгений Гоман.

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