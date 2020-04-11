Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Полицейские провели профилактический рейд по соблюдению самоизоляции в спорткомплексе «Снежинка»

11 Апр 2020 2020-04-11T15:29:55+03:00

Покататься на лыжах - не самое правильное решения во время эпидемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Помните анекдот: «Надо съездить в гипермаркет сегодня, а то завтра будет много народа», - подумали абсолютно все жители нашего города? Обычно его рассказывают в преддверии новогодних праздников. Сегодня, когда в Мурманске, да и во всем мире, пандемия коронавируса, этот анекдот снова становится актуальным. Разве что речь теперь идет не о магазинах, а о местах, что подальше от города.

Зная особую любовь мурманчан к спорткомплексу «Снежинка», что на Восточно-объездной дороге, сотрудники полиции провели там профилактический рейд.

- Экипаж ДПС работал на парковке у КП-2 - напоминал приехавшим провести время на свежем воздухе лыжникам о действующих нормативных документах и обязательном режиме самоизоляции, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Такое объявление появилось у спорткомплекса после рейда. Фото: Лыжня зовет 2020 Мурманск | КП-2 Снежинка

После рейда в группе «Лыжня зовет-2020 Мурманск | КП-2 Снежинка» появилось объявление о том, что спорткомплекс закрыт до особого распоряжения. Но помешает ли это любителям активного отдыха выбираться на природу?!

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