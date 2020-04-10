В Мурманске 25 щенков закрыли в подвале дома, чтобы отдать под отлов

10 Апр 2020 2020-04-10T17:22:40+03:00

Добросердечные жители дома №1 на улице Марта выпустили их на свободу, но подумали ли они о последствиях

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Извечный спор горожан: отлов – это добро или зло - получил новый виток в доме №1 на улице Марата в Мурманске. Там в подвале появилась с четверть сотни хвостатых узников.

- В подвале дома заперли 25 щенков, включая их мам. Подвал заколочен. Как говорят местные жители, это сделали для того, чтобы 10 апреля сотрудники ЦСЖ забрали всех, - такой пост появился сразу в нескольких зоозащитных группах.

А через полчаса выяснилось, что хвостатые узники уже на свободе. Однако это не помешало разразиться дискуссии в соцсетях.

- Возможно, какой-то разумный человек договорился с ЦСЖ о стерилизации щенков. Чтобы не отлавливать их по одному и стерилизовать сразу по поимке, надо было собрать их в одном месте и проследить, чтобы щенки были голодными. Для этого их и заперли, - выдвинула версию представить приюта для бездомных животных в Мурманске Лидия Рябых.

Зоозащитники отмели все нападки мурманчан на Центр содержания животных. Но было поздно - собаки уже бегали по улице.

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