Ситуация с коронавирусом: Мурманская область - в лидерах среди регионов по эффективности в борьбе с коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T16:52:58+03:00

Эксперты оценили большое пособие для тех жителей Мурманской области, кто в апреле потерял работу

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В Центре политической конъюнктуры составили рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом. Эксперты изучили инициативы, которые поступали от глав субъектов и профильных ведомств. Напомним, что ранее президент Владимир Путин дал губернаторам самим выбирать ограничительные меры и уточнил, что будет проверять, насколько они правильные.

На первом месте в рейтинге оказался врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. А вот следом идет Андрей Чибис.

- Эксперты центра отмечают весомую поддержку жителей региона. Так, граждане, потерявшие работу в апреле, получат пособие по безработице в 27,8 тысячи рублей. Эта сумма превышает размер выплат, которые будут получать жители Москвы и Московской области, подчеркивают эксперты, - сообщают РИА Новости.

В пятерку также вошли губернатор Карелии Артур Парфенчиков, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Татарстана Рустам Минниханов.

По последним данным, в Мурманской области 67 больных коронавирусом.

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