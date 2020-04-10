27-летний житель Мурманска получил за гаражами пулю в шею

10 Апр 2020 2020-04-10T16:56:37+03:00

Стрелку грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Мурманчанин, который повздорил со своим знакомым, явно родился в рубашке, ведь последний выстрелил ему в шею, и, к счастью, пуля не задела артерию.

Так, в отдел полиции поступило сообщение из больницы областного центра, что к ним доставлен 27-летний молодой человек с проникающим пулевым ранением. Телесное повреждение врачи расценили как причинившее легкий вред здоровью.

- Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний житель областного центра. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что между ним и мурманчанином возник конфликт, для разрешения которого они встретились за гаражами. Между молодыми людьми завязалась ссора, после чего злоумышленник выстрелил из травматического пистолета в потерпевшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему светит до двух лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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