Ситуация с коронавирусом в Мурманске: "Дни отпуска, пришедшиеся на карантин, перенести нельзя"

10 Апр 2020 2020-04-10T13:59:44+03:00

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Еще недавно многие жители Мурманской области планировали отпуск на море и в жарких заморских странах. Но коронавирус спутал все карты, и теперь мы все сидим по домам, а на улицу выходим только по нескольким разрешенным причинам.

Хотя некоторые северяне все же успели улететь за границу, пока та была еще открыта. Правда, некоторым пришлось возвращаться раньше намеченного срока, потому что во многих странах ввели карантин, и садиться дома на двухнедельную самоизоляцию.

И вот тут начались проблемы. Например, кто-то вернулся на пять дней раньше, и эти дни пришлись на самлизоляцию. После больничного оказалось, что эти пять дней нельзя перенести. Почему так?

Ответ дали в Мурманском региональном отделении ФСС России:

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» страховыми случаями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством признаются временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы (за исключением временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и карантина застрахованного лица. Таким образом, заболевание и карантин застрахованного лица являются отдельными случаями обеспечения пособием по временной нетрудоспособности.

Согласно части первой статьи 124 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника. Поскольку карантин и заболевание являются разными страховыми случаями, то при оформлении застрахованному лицу листка нетрудоспособности в связи с карантином, отпуск работника переносу не подлежит.

Целью выплаты пособия по временной нетрудоспособности является компенсация утраченного заработка. Поскольку в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, то за период карантина, приходящиеся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

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