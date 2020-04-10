2020-04-10T14:32:28+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог в Мурманской области

В Роспотребнадзоре просят не заниматься самолечением, а при первых признаках недомогания обращаться к врачу
Наталья ЛОБАНОВА
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Вирусы оделевают северян.Вирусы оделевают северян.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В кольском крае гуляют злосчастные вирусы, и речь даже о том, который начинается с "короны". Так, с 30 марта по 5 апреля в Мурманской области зафиксировали превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по населению региона. Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, в эпидемиологический процесс включились и взрослые.

- При исследовании биологического материала заболевших выделены штаммы гриппа типа В и вирусы гриппа субтипа А(H1N1)09, штаммы которых вошли в состав противогриппозной вакцины в Мурманской области. Следует отметить, что те, у кого нашли вирусы гриппа, не делали прививку, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

В ведомстве напоминают, что для профилактики простудных заболеваний нужно соблюдать правила личной гигиены, полноценно высыпаться и сбалансированно питаться. При появлении признаков респираторного заболевания (насморк, чихание, кашель, повышение температуры тела, боль в горле и др.) просят не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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