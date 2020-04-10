2020-04-10T17:27:45+03:00
Происшествия

В Мурманске ищут родственников 69-летнего Владимира Новикова, который умер в Крыму в своей квартире

Семь лет назад умершего пыталась найти дочь Елена
Елена МОЛОДЦОВА
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Семь лет назад дочь искала Владимира Новикова. На фото ему 27 лет. Фото: poisk.vid.ruСемь лет назад дочь искала Владимира Новикова. На фото ему 27 лет. Фото: poisk.vid.ru
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Судьба человека непредсказуема, и даже когда его сердце перестает биться, она продолжает выписывать немыслимые пируэты. Необычная история произошла на днях в Феодосии, где в одной из квартир две недели пролежал 69-летний Владимир Новиков. Мужчина был одинок, и обнаружить его тело удалось лишь благодаря соседям, которые забили тревогу из-за невыносимого запаха в подъезде.

- Владимира Михайловича Новикова, 2 февраля 1951 года рождения, похоронят через 14 дней, как одинокого. Говорят, что есть у него родственники в Мурманске, две дочери-близняшки, и сестра в Клину, - пишет в социальных сетях соседка погибшего Алена Нелина. – Возможно, есть друзья, кто с ним работал. Может, родственники отзовутся. Он чернобылец. Жалко, что так человека забудут.

Семь лет назад одна из дочерей – Елена Новикова из Мурманска – пыталась найти своего отца Владимира Новикова, которого она не видела с двух лет. Родители развелись, и Владимир Михайлович остался жить на Украине. Паспорт и пенсионное удостоверение у погибшего были украинскими. А в телефоне Владимира Михайловича был записан номер только одного друга. Родственников умершего просят обратиться к Алене Нелиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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