В Мурманске ищут родственников 69-летнего Владимира Новикова, который умер в Крыму в своей квартире
Судьба человека непредсказуема, и даже когда его сердце перестает биться, она продолжает выписывать немыслимые пируэты. Необычная история произошла на днях в Феодосии, где в одной из квартир две недели пролежал 69-летний Владимир Новиков. Мужчина был одинок, и обнаружить его тело удалось лишь благодаря соседям, которые забили тревогу из-за невыносимого запаха в подъезде.
- Владимира Михайловича Новикова, 2 февраля 1951 года рождения, похоронят через 14 дней, как одинокого. Говорят, что есть у него родственники в Мурманске, две дочери-близняшки, и сестра в Клину, - пишет в социальных сетях соседка погибшего Алена Нелина. – Возможно, есть друзья, кто с ним работал. Может, родственники отзовутся. Он чернобылец. Жалко, что так человека забудут.
Семь лет назад одна из дочерей – Елена Новикова из Мурманска – пыталась найти своего отца Владимира Новикова, которого она не видела с двух лет. Родители развелись, и Владимир Михайлович остался жить на Украине. Паспорт и пенсионное удостоверение у погибшего были украинскими. А в телефоне Владимира Михайловича был записан номер только одного друга. Родственников умершего просят обратиться к Алене Нелиной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завершены поиски двух девочек - из Мурманска и Дровяного. Подростки ушли из дома 5 апреля (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU